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وزارة الأوقاف: توزيع 750 طنا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

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وزارة الأوقاف: توزيع 750 طنا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ مبادرتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع 150 ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي 750 طنًّا، على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. 

تنطلق عملية التوزيع في إطار مشروع صكوك الإطعام، الذي تسهم به الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم. 

وتُنسِّق وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي جهود التوزيع، لضمان وصول السلع إلى مستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة. 

تُجرى عمليات التوزيع بالتعاون مع المحافظات المعنية، لتحقيق التنظيم الأمثل وضمان الاستفادة القصوى للأسر المستهدفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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