التعليم العالى: فتح باب التقدم لمنح الماجستير وجمع المادة العلمية والإشراف المشترك لدرجة الدكتوراة

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القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وروبن هاروتنيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وماريسول بريز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وم.رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، وذلك مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، من خلال توفير الفرص المناسبة للشباب، في ضوء إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة توظيف الاختراعات الناتجة عن الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي والمحلي في المحافظات المصرية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ماجي نصيف عرضًا عن تقرير الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الهيئة مؤخرًا، بدءًا من الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء هيئة فولبرايت في مصر، والذي عقد تحت عنوان "من المختبر إلى السوق" بحضور لفيف من قيادات الصناعة والتجارة، وعدد من رؤساء الجامعات وخريجي الهيئة من البلدين، مشيرة إلى أن هيئة فولبرايت مصر تعد من أقدم وأكبر الهيئات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤها بموجب بروتوكول تعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949؛ وذلك بهدف إدارة وتيسير برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عددًا كبيرًا من المنح والبعثات الدراسية والمهنية للمواطنين المصريين والأمريكيين، في مختلف المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.

وافق المجلس على خطة المنح المقدمة من الهيئة، والتي تتضمن منحًا للأساتذة المصريين والأمريكيين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى منح لبرامج متميزة للمتقدمين المصريين في مجالات التطوير المهني، وإعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية.

كما اعتمد المجلس منح برنامج جلب الخبراء الأمريكيين للعمل مع نظرائهم المصريين في مشروعات حيوية داخل هيئات القطاع العام المصرية، والوزارات، والجامعات، وذلك لمدة تتراوح ما بين أسبوعين وستة أسابيع

وافق المجلس على فتح باب التقدم لمنح الماجستير، وجمع المادة العلمية، والإشراف المشترك لدرجة الدكتوراه، وبرنامج الأساتذة للأبحاث، ومدرسي اللغة الإنجليزية، وإعداد القادة لعام 2026-2027 عبر الرابط المخصص للهيئة:

https://fulbright-egypt.org/programs-for-egyptians/.