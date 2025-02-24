شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون بين مصر واليابان والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، والتي أُقيمت بدار الأوبرا المصرية.

انطلقت الاحتفالية بحضور السفير إواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد يو ابيساو، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في مصر، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديوكونفرانس، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر شهد دعمًا كبيرًا من الشراكة مع JICA، لا سيما في تعزيز جودة الخدمات الطبية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووكالة JICA أثمر عن العديد من المشروعات الرائدة، أبرزها توقيع وثيقة إطلاق مشروع "الرعاية المتمركزة حول المرضى"، الذي يستمر حتى عام 2027، والذي يُعد امتدادًا لمشروع تعزيز الجودة في المستشفيات المصرية بدعم من JICA، لافتًا على أن هذا التعاون يعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المشروع يتضمن تنفيذ برنامج توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد المستشفيات اليابانية الكبرى، بهدف نقل الخبرات اليابانية في إدارة وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الطبية والإدارية، وإيفاد بعثات للتدريب العملي في اليابان، مما يسهم في بناء قدرات الفرق الطبية والإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: رحلتنا مع جايكا مستمرة لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، ولعل أهم ما أثمرته الشراكة "تعميم النهج الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى على جميع المستشفيات في الجمهورية، وإرسال بعثات من الميسرين الوطنيين إلى اليابان للتدريب على أحدث نظم الجودة وإعداد المدربين لنشر ثقافة الجودة في المستشفيات المصرية".

وأثنى رئيس هيئة الرعاية الصحية على دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المستمر لقطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيدًا بدورها كشريك نجاح في تحديث النظم الصحية، ونقل أحدث الخبرات والتقنيات الطبية العالمية، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون لتوطين أفضل الممارسات الصحية اليابانية في مصر.

فيما دعا رئيس هيئة الرعاية الصحية إواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، ويو ابيساو، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في مصر، لزيارة ميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع.

موجهًا جزيل الشكر لكين كاتو، ممثل الجايكا السابق بمصر، لدوره الفاعل في دعم التعاون الصحي بين مصر واليابان، خلال فترة عمله بالوكالة مثمنًا الجهود الناجحة لجايكا ودعمها لهيئة الرعاية عبر تطبيق الممارسات اليابانية المتقدمة في إدارة الجودة، مثل نظامي "5S" و"Kaizen"، وهو ما أسهم في تطوير نظام صحي مستدام ومتميز في مصر.