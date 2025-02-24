شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدبلومات الفنية تستقبل الأعضاء الجدد الراغبين فى العمل بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية، استقبال الأعضاء الجدد الراغبين في العمل والتسجيل للعمل بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من السبت الماضى حتى يوم الخميس الموافق 6 مارس بمقر لجنة لنظام والمراقبة، وسيتم عقد محاضرة فى نفس يوم التسجيل والاختبار والمقابلة الشخصية للأعضاء الجدد حول امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية، وعلى كل من يتقدم إحضار بيان حالة حديث + 2 صورة من بطاقة الرقم القومي + 2 صورة شخصية، مع تحديث بيانات الأعضاء القدامى العاملين باللجنة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الماضى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، فى حالة عدم حضور العضو للتوقيع وتحديث البيانات في المواعيد المحددة يعتبر اعتذار عن العمل باللجنة دون أدنى مسئولية على لجنة النظام والمراقبة، كما أعلنت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم، الموانع التي تحول دون اشتراكك للعمل باللجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2025:-

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم أو من غير العاملين بالهيئات العامة والمراكز التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- أن تكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية.

- بالنسبة لمن يعملون بالتعاقد أو بالمكافأة بالوزارة فإنه : يشترط للمنتدب للعمل باللجنة يكون قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بالوزارة.

- وجود الزوج أو الزوجة في لجنة واحدة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون المنتدب بالعمل باللجنة لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة. ودرجات القرابة هي:

- الدرجة الأولى: (الأب - الأم - الأبناء - الزوج - الزوجة) .

- الدرجة الثانية: (الأخ - الأخت - الجد - الجدة - الأحفاد)

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد .

- الدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد.

- أن لا يجمع بين أكثر من عمل من أعمال الامتحانات في نفس فترة عمله باللجنة.