شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى لبحوث الثروة السمكية ينظم ورشة عمل حول ‫استخدامات الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المعمل المركزي لـ بحوث الثروة السمكية اليوم، ورشة عمل لتدريب المدربين بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك مكتب مصر، وفي إطار فاعليات مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي بدعم من السفارة النرويجية بالقاهرة.

قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية إن الورشة تتناول حلول واستخدامات الطاقة المتجددة وأحدث الأنظمة والتدخلات المبتكرة في قطاع الثروة السمكية في مصر .

ويشارك في الورشة حوالى 50 باحثا من المعمل المركزي وتنوعت الجلسات التدريبية ما بين جلسات للعروض التقديمية قدمها عدد من شركاء المشروع من القطاع الخاص ومتخصصين في الطاقة المتجددة وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

ومن المقرر تنفيذ أجندة عمل مشتركة بين المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والمركز الدولي للأسماك لتقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي للمزارعين وأصحاب المزارع السمكية في المحافظات التي يتم فيها تنفيذ أنشطة المشروع وهم "كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، دمياط، بورسعيد والفيوم" وذلك لمساعدة المستفيدين من المشروع على تطبيق أهم الممارسات الجيدة لضمان كفاءة استخدام حلول الطاقة المختلفة ومن بين تلك الحلول الألواح الشمسية وأنظمة الوقود الحيوي.

ويتولي المدربين المشاركين في الورشة تنفيذ هذه الخطة تحت إشراف الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سيراً على أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المركزي لبحوث الثروة السمكية والدولي للأسماك للعمل جنباً إلى جنب نحو تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر بما يتماشى مع رؤية وأهداف الحكومة المصرية.

وأضاف الجمل أن مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي يتم تنفيذه بدعم من السفارة النرويجية بالقاهرة لتمكين أصحاب المزارع والمفرخات والسيدات بائعات الأسماك من اختبار حلول للطاقة المتجددة لاستدامة سلسلة القيمة لقطاع الاستزراع السمكي في مصر وذلك بالتعاون مع شركاء المشروع المركز الدولي للأسماك والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس وعدد من الشركاء من القطاع الخاص.