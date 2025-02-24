شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2025، بإعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية، برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتضم اللجنة في عضويتها مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومديري معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، إلى جانب عدد كبير من الباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال السلالات الحيوانية.

وتهدف اللجنة إلى وضع برنامج قومي لتسجيل السلالات الحيوانية المحلية الأصيلة، بالإضافة إلى السلالات الجديدة التي يتم استنباطها من قبل الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الأخرى والجامعات المصرية. كما تتولى اللجنة توصيف السلالات المحلية من الدواجن والحيوانات المزرعية من حيث الشكل والمظهر والصفات الوراثية، إلى جانب وضع برنامج قومي لصون السلالات المحلية والمستنبطة من الدواجن وحيوانات المزرعة.

