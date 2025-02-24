طب قصر العينى تحتفل بتخريج الدفعة 191 بقاعة الاحتفالات بحضور رئيس الجامعة

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شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، احتفالية تخريج الـ191 دور نوفمبر 2023 كلية طب قصر العيني والتي أطلق عليها "دفعة الأستاذ الدكتور محسن سامي"، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتورة حنان مبارك وكيل شئون الطلاب،والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الدراسات العليا، والدكتور عمر عزام وكيل خدمة المجتمع، وأعضاء مجلس الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ممثلي الخريجين والخريجات، ثم كلمة عن طلاب الأنشطة واتحاد الطلاب، أعقبها كلمة الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتور أسامه عبد الحي نقيب أطباء مصر، ثم كلمة الدكتور حسام صلاح، أعقبها كلمة الدكتور أحمد رجب، واختتمت كلمات المنصة بكلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ثم أداء قسم الأطباء، وفعاليات تكريم الأساتذة والخريجين.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة، منارة العلم ومنبر الثقافة والتنوير، وقد توجه بالتهنئة إلى خريجي طب قصر العيني في يوم عيدهم، مشيرًا إلى ثقته في كفاءتهم وحسن ممارستهم للعمل الطبي، وموجهًا الدعوة لهم بالعمل على تخفيف آلام مرضاهم بالكلمة الطيبة والاهتمام الصادق.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، أن العمر لا يُقاس فقط بالأيام والسنوات، بل بالخبرات التي يكتسبها الأفراد، والتي قد تختلف باختلاف الظروف والأشخاص، موجهًا الخريجين بضرورة الفخر لإنتمائهم لمصر صاحبة الحضارة الممتدة لآلاف السنين، وأنهم أحفاد أطباء أكتشفوا العديد من الأمراض وقدموا العلاج لها، كما وجههم بضرورة الفخر لانتمائهم لكلية الطب ولجامعة القاهرة العريقة التي تحتل صدارة الجامعات في الشرق الأوسط وتنافس بقوة مع كبرى الجامعات العالمية.

ومن جانبه، عبر الدكتور أسامه عبد الحي نقيب أطباء مصر، عن سعادته بالمشاركة في حفل خريجي كلية طب قصر العيني، لاسيما وأنها أكبر مدرسة للطب وأصل الطب في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى استعانة النقابة بكبار أساتذة الكلية في كل ما يحفظ سلامة الممارسات الطبية، ومؤكدًا على دعم النقابة لكافة منتسبي الكلية العريقة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مهنة الطب.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن أساتذة كلية الطب يبذلون جهدهم لنقل خبراتهم وعلمهم للطلاب، مشيرًا إلي أن قصر العيني هي مدرسة الطب الأعرق والأقدم في المنطقة والتي تخرج فيها نخبة من كبار الأساتذة والعلماء وتحتفل بعد عامين بمرور 200 عام علي انشاء قصر العيني، موجهًا الخريجين بضرورة أن يتحلوا بقيم الإنسانية والإبداع وأن يجعلوا غايتهم هي شفاء المرضي وأن يعملوا في ميدان علمي لا يعترف إلا بالنجاح والتفوق والتحدي، وأن يتعاونوا سويًا لصناعة مستقبل مليئ بالنجاحات والتفوق والإزدهار في سبيل رقي الخدمات والعلوم الطبية.

وأوضحت الدكتورة حنان مبارك وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أن الأطباء الخريجين قد أمضوا 7 سنوات داخل أروقة الكلية، شهدوا خلالها العديد من الصعوبات والتحديات، مؤكدًة ضرورة استمرارية تواصل الخريجين بالكلية، وموجهة لهم بضرورة أن يمدوا يد العون لبعضهم البعض، وأن ينقلوا خبراتهم ومهاراتهم للطلاب الجدد ويكونوا قدوة لهم، كما أوصتهم بالرحمة بالمرضي وأن يعملوا على تخفيف آلامهم.

وفي كلمتها لزملائها قالت أولى الخريجات آلاء محمد محمود، إن هذه الاحتفالية هي يوم الحصاد للمجهودات التي بُذلت على مدار 7 سنوات، موجهة الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يكتفوا بنقل خبراتهم العلمية للطلاب بل ساهموا في غرس القيم والأخلاق الكريمة لديهم، وقد أثنت على فضل الآباء والأمهات الذين لم يبخلوا في بذل الجهد لوصول أبنائهم لتلك اللحظة.

وأكد أول الخريجين يحيي محمد المعتز بالله، فى كلمته، إن هذا اليوم يمثل النهاية السعيدة لحلم طلاب البكالوريوس وبداية لحلم جديد ومرحلة مليئة بالتحديات والتضحيات، موجهًا الشكر لأساتذة كلية الطب الذين أمدوا الطلاب بالعلم النافع، كما وجه الشكر لأولياء الأمور لتضحياتهم التي بذلوها من أجل أبنائهم حتى تخرجوا في كلية الطب.



طب قصر العيني تحتفل بتخريج الدفعة 191 بحضور رئيس الجامعة



طب قصر العيني تحتفل بتخريج الدفعة 191 بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور رئيس الجامعة



طب قصر العيني تحتفل بتخريج الدفعة 191 بقاعة الاحتفالات الكبرى