أخبار مصر

%82 من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

0 نشر
0 تبليغ

  • %82 من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة 1/2
  • %82 من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements