شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تنظيم الخيم الرمضانية وموائد الرحمن فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن ضوابط وشروط إقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية ضوابط وشروط تنظيم الخيم الرمضانية وموائد الرحمن في محافظة الجيزة، خلال شهر رمضان الكريم.

أولًا: ضوابط إقامة الخيم الرمضانية

1- الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2- أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3- توافر اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5- أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6- ترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7- مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8- وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.

ثانيًا: ضوابط تنظيم موائد الرحمن

1- التقدم بطلب للحى، الذي ستقام به المائدة للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.