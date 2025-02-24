شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم.. تعرف على مراحل الصوم الكبير فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير وفقًا للتقويم الميلادى، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.

ويشمل الصوم الكبير، ثلاثة أصوام هى، الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما يعتبر تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، ويعقب ذلك أسبوع الآلام.