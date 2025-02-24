شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه حكومى لكل قنطار قطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس وليد السعدني رئيس اللجنة العامة لتجارة وتنظيم القطن، إنه يوجد 490 ألف قنطار قطن فى المحالج، وسيتم طرحها اليوم الإثنين مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسعر الضمان الصادر في فبراير 2024، وأن هناك دعمًا حكوميًا بقيمة 2000 جنيه لكل قنطار، بإجمالي دعم بلغ حوالي 3.4 مليار جنيه.

أضاف السعدني، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تلافي مشكلات الموسم الماضي فيما يخص تجهيز البذور وتحسين جودتها.

أوضح السعدنى، أنه تم تحسين جودة بذور القطن وتوفيرها في الوجه القبلي، وجارٍ حاليًا إعداد بذور الوجه البحري، مشيرًا إلى أن سعر شِيكارة البذور قد انخفض بمقدار 300 جنيه، ليصبح 1200 جنيه بدلًا من 1500.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم المزارعين وإعادة القطن المصري لمكانته العالمية، مشددًا على أهمية تطبيق سعر الضمان بدقة، منعًا لأي تجاوزات أو استغلال من قبل بعض الشركات التجارية.

وشدد على ضرورة التأكد من أن القطن المسجل في الحصر الفعلي يخص المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسليم المستحقات في أقرب وقت ممكن.

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