شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة القطارات والمترو حلم يتحول لحقيقة .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

تتعاون وزارة النقل المصرية، مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف.



كما تتعاون الوزارة مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعى فى مصر بورش كوم أبو راضى التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2، وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التى تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج.



ووقعت الشركة عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة أم أو تى للإستثمار والتنمية - الذراع الاستثمارى لوزارة النقل - لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات وقطارات السكك الحديدية .

وتتعاون الوزارة مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى " الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير" لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى ببنى سويف على مساحة 8 فدان.

كما تم التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية - نيرك - لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالى 320 عربة، لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث و جارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

وتم التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة فى منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصرى وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % .

وتم التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنوياً.