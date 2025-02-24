شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب تغير لون المياه إلى اللون الأبيض؟.. شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أسباب تغير لون المياه إلى اللون الأبيض، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وقالت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن تغير لون المياه إلى لون مائل للبياض يحدث نتيجة وجود فقاقيع هواء في المياه، مشيرة إلى أن ذلك التغير لا يؤثر على جودة المياه، ويمكن الانتظار قليلًا حتى تصبح المياه نقية.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتخاطب الحملة مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، عبر القنوات الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الآتية:

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