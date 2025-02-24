شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف طن صادرات مصر من البطاطس فى أسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات التى تم تصديرها خلال أسبوع بواقع 36 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 70 صنفا بنحو 80 ألف طن، وفقًا لتقرير للحجر الزراعى.

البطاطس أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي المصري، و ليست فقط مصدرًا غذائيًا محببًا للمصريين، بل مكون أساسي في العديد من الصناعات، وتساهم في دعم المشروعات القومية.

ووفقًا لتقارير الحجر الزراعي تحتل البطاطس الآن مكانة رفيعة بين المحاصيل الزراعية، إذ تعد رابع أهم الحاصلات على مستوى العالم بعد القمح، الذرة، والأرز، و هذا المحصول ليس فقط هامًا للاقتصاد القومي المصري، بل أيضًا له أهمية على مستوى العالم، حيث يُستهلك على نطاق واسع من قبل كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

وتدخل البطاطس في العديد من الصناعات الأخرى، مثل استخراج النشا الذي يستخدم في صناعة الغراء والمستحضرات الطبية، وكذلك في إنتاج الوقود الحيوي وعلف الماشية، و تحتوي على قيمة غذائية عالية، بالنظر إلى كمية العناصر الغذائية التي تحتوي عليها مثل النشويات والبروتينات والفيتامينات، فضلًا عن العديد من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

وتتربع البطاطس على عرش محاصيل الخضر لأسباب عديدة، حيث تعد المحصول الخضري الأكثر تصديرًا، حيث يتم تصدير نحو مليون طن سنويًا، علاوة على تعدد استخداماتها إذ تدخل في أكثر من 15 طريقة تحضير، دون الحاجة إلى إضافة أي مصادر أخرى للنشويات.