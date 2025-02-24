شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: البيت الأبيض يدعم قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز إن البيت الأبيض أعلن دعمه قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطينى.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن بلاده تمكنت من استعادة 192 مختطفا حتى الآن منذ بداية الحرب.

وأضاف "لن نتخلى عن واجب استعادة جميع مختطفينا بكل الوسائل".

وشدد "جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائنا"، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تزويد بلاده بأسلحة جديدة ونوعية سيكون لها أثر كبير في القتال.