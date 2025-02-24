شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تكشف حقيقة إجبار المديريات لأصحاب المخابز على جمع تبرعات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن إجبار مديريات التموين في بعض المحافظات لأصحاب المخابز على جمع تبرعات مالية، ويؤكد المركز أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، حيث لا يتم فرض أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما أن الوزارة ليست جهة تحصيل أموال، وليس من اختصاصها فرض أي تبرعات أو رسوم إضافية على أصحاب المخابز أو غيرهم.

وتشدد الوزارة على التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل منظومة الخبز المدعم، وتؤكد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين، كما تدعو جميع أصحاب المخابز والمواطنين إلى التواصل مع الجهات الرسمية المختصة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.



