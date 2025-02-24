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ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ فى الظهور؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 24 فبراير 2025 01:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل:-

- بداية حادة للحمى

-السعال جاف عادة

- الصداع

-آلام فى العضلات والمفاصل

-الشعور بوعكة شديدة

-التهاب الحلق

-سيلان الأنف

وتابعت: يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر وينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة.


أعراض الإنفلونزا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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