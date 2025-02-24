شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ فى الظهور؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل:-

- بداية حادة للحمى

-السعال جاف عادة

- الصداع

-آلام فى العضلات والمفاصل

-الشعور بوعكة شديدة

-التهاب الحلق

-سيلان الأنف

وتابعت: يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر وينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة.