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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض الإنفلونزا ومتى تبدأ فى الظهور؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 24 فبراير 2025 01:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإنفلونزا تبدأ عادة بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس وتشمل:-
- بداية حادة للحمى
-السعال جاف عادة
- الصداع
-آلام فى العضلات والمفاصل
-الشعور بوعكة شديدة
-التهاب الحلق
-سيلان الأنف
وتابعت: يمكن أن يكون السعال شديدًا وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر وينصح باستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الخطيرة.
أعراض الإنفلونزا
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