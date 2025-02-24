شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتوسع فى المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

تتوسع محافظة القاهرة فى تنظيم معارض السلع الغذائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث تم افتتاح عدة معارض أكبرهم المعرض الرئيسى بمدينة نصر بالإضافة إلى معارض أخرى بالميادين، ومنها مهرجان التمور بحديقة الحرية بالزمالك.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على اتاحة ومضاعفة السلع المعروضة للجمهور، ما يعمل على انعكاس ذلك على الأسعار فى السوق وينمى وعى المواطنين بالأسعار ومنع استغلالهم.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريح خاص، أن المحافظة توفر أماكن المعارض بالمحان للشركات العارضة مقابل تقديم تخفيضات على الأقل 20 % وذلك لتناسب الجمهور، مشيرا إلى أن كثرة المعارض واستمرار أسواق اليوم الواحد يعمل بشكل كبير على تخفيض الأسعار بالمحال الأخرى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ، وأسواق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان ونشرها بجميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ الخليج 365، أنه تم افتتاح معرض بازار القاهرة فى الحى العاشر بمدينة نصر، وسيتم افتتاح معرضين أحدهما فى حى طرة والآخر فى حى البساتين بالتعاون مع الغرفة التجارية، كما تم افتتاح معرض فى حى باب الشعرية بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى الذى يقام بالتعاون مع وزارة التموين.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن معارض سوق اليوم الواحد مستمرة فى كافة المناطق، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم 7 معارض لسوق اليوم الواحد بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى آلاف المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بأحياء المحافظة.



أماكن أسواق اليوم الواحد بالقاهرة



تستمر محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين فى تنظيم سوق اليوم الواحد، والذى يتواجد بعض مناطق بالقاهرة على مدار الأسبوع فى مناطق مختلفة بالعاصمة، ويتم تنظيم السوق على مدار يومين بهذه المناطق، كما يتم التوسع فى اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث يتم تنظيم سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق فى حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.