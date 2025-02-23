شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين عن فيلم "الراهبة عروس المسيح" والان مع تفاصيل الخبر

فاز الخليج 365 بجائزة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين فرع المالتيمديا فى مسابقة مصر 2024 لأفضل صورة صحفية عن فيلم "الراهبة عروس المسيح"، والذى كان مع السير سعاد يوسف الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات الإليزابتين فى مصر، وعدد من الراهبات الفرنسيسكان، حيث تناول الفيلم أسرار خاصة من حياتهم وطبيعة الرهبنة وخدمة المجتمع وكثيرا من الجوانب الإنسانية فى الحب والأمومة والدراسة والنذور الرهبانية.

وقضى الخليج 365 يوما كاملا مع الراهبات حيث صور الفيلم مشاهد من حياتهم الخاصة فى الصلاة وإعداد الطعام وتنظيف الدير ورى الأشجار.

وكان الفيلم للزملاء نهير عبدالنبى ومحمد الأحمدى ومحمد شيتوس.



الزملاء نهير عبدالنبى ومحمد الأحمدى ومحمد شيتوس



الخليج 365 يفوز بجائزة شعبة المصورين الصحفيين



الزميلة نهير عبدالنبى



الزميل محمد الأحمدى