شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بشركة لصناعة الحلوى بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 140 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة فى صناعة وتجارة الحلوى، براتب يصل إلى 9000 جنيها شهريًا.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف هى:

1- عدد 10 كاشير، راتب 6500 جنيه.

2- عدد 50 بائع حلوى، راتب 6000 جنيه.

3- عدد 30 مساعد شيف، راتب 6000 جنيه.

4- عدد 10 شيف فطائر شرقى، راتب 7500: 9000 جنيه.

5- عدد 30 مقدم طلبات، راتب 6000 جنيه.

6- عدد 10 مندوب توصيل - يمتلك دراجة بخارية، راتب 5500 جنيه + بدل.

وأشارت وزارة العمل، إلى أن المدير المسئول، هو: محمد جودة – رقم هاتف: 01126555312.

ولفتت إلى أن شروط التقدم على تلك الوظائف، هى:

- جميع المؤهلات - خبرة أو بدون.

- السن من 18 إلى 45 سنة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر فبراير ومارس 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت.