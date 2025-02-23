شكرا لقرائتكم خبر عن "منهج حياة الصوم" فى عظة الأحد للقس أبرآم صموئيل والان مع تفاصيل الخبر

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القس أبرآم صموئيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة القصيرين بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو أحد رفاع الصوم الأربعيني المقدس، وموضوع إنجيله وهو "الصدقة والصلاة والصوم" في إنجيل متى والأصحاح السادس، وأشار إلى أهمية منهج الحياة في الصوم المقدس، والذي يرتبط بالعطاء وصلاة المخدع من قلب نقي والنسك في الطعام، لكي نقتني الفضيلة ونتمتع ببركة ثمار الصوم في حياتنا، "الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِهذَا الْبَيْتِ" (لو 19: 9).

‏جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس استقبل أمس، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ورحب قداسته بضيوفه وقدم لهم في بداية اللقاء فكرة مختصرة عن تاريخ الإسكندرية المسيحي. وأثنى على الإسهامات المتميزة التي تقدمها الأكاديمية في سبيل نهضة التعليم والمجتمع المصري، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه الأكاديمية، والتطوير المستمر الذي يجري فيها.