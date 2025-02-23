شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تحذر.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الاثنين 24 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.