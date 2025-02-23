شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس النواب الليبي: مصر الداعم الرئيسي لليبيا في جميع المحافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب محمد إبراهيم تامر عضو مجلس النواب الليبي، إن مصر الداعم الرئيسي لليبيا في كافة المحافل، مقدام الشكر لمصر في دعمها في استقرار الشعب الليبي في كل محفل.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن اللقاء اليوم تشاوري في الأمور التي تتعلق في كيفية آلية حل المشكلة الليبية والنقاط التي محل خلاف وتم تذليلها.

عقد بالقاهرة اليوم الأحد اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و 75 عضو من أعضاء مجلس الدولة الليبي للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة والوصول بها إلى الانتخابات البرلمانية، حيث حرصت الأطراف المشاركة على التعبير عن شكرها لمصر على احتضان هذا اللقاء.

وأكد البيان الختامي على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، مع العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وتضمن البيان التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.