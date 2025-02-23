شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاوري ليبي بالقاهرة.. والأطراف تؤكد مواصلة الجهود حتى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

عقد بالقاهرة اليوم الأحد اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و 75 عضو من أعضاء مجلس الدولة الليبي للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة والوصول بها إلى الانتخابات البرلمانية، حيث حرصت الأطراف المشاركة على التعبير عن شكرها لمصر على احتضان هذا اللقاء

وأكد البيان الختامي على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، مع العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وتضمن البيان التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.

وشدد على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين باحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.