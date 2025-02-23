شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة البحرية، اليوم الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي تتمثل في انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح، ما أدى إلى اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج.

جاء قرار إغلاق الميناء كإجراء احترازي لضمان سلامة السفن نظرًا لشدة الرياح وارتفاع الأمواج إلى مستويات غير آمنة، مما يجعل عمليات الإبحار والملاحة غير ممكنة في الوقت الحالي. وتجرى عمليات متابعة الأحوال الجوية مستمرة، وسيتم إعادة فتح الميناء فور تحسن الطقس واستقرار الأوضاع البحرية بحسب مصادر مسؤلة بميناء العريش.

تزامن إغلاق الميناء مع استمرار تساقط الأمطار المتوسطة على مختلف مدن شمال سيناء، ما أدى إلى تكون تجمعات مائية في الشوارع والميادين، إلى جانب تباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة الحذر الشديد من قبل السائقين.

وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة التقلبات الجوية، وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، مشددًا على ضرورة متابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات.

بالتزامن مع هذه الأوضاع، تواصل فرق الطوارئ بمجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة في الشوارع، حيث قاد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، يرافقه إيهاب بكير، سكرتير عام المجلس، جهود إزالة المياه من الطرق الرئيسية والفرعية لضمان سيولة الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

وأشار مجلس المدينة إلى أن فرق الطوارئ مستمرة في عملها حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة تجمعات المياه، مع التركيز على المناطق الحيوية والأحياء السكنية التي تأثرت بالأمطار.

وناشدت الجهات المختصة المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل استمرار تقلبات الطقس، مع الالتزام بتوجيهات السلامة المرورية وتجنب السير في الطرق التي تشهد تجمعات مائية كبيرة.

وأكدت مصادر بغرفة العمليات أن الوضع يخضع لمتابعة دورية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور حدوث أي تطورات قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين أو على سلامة حركة المرور والملاحة.

وتتابع محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية تطورات الأحوال الجوية، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة. وسيتم إعادة فتح ميناء العريش فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي.