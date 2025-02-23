شكرا لقرائتكم خبر عن منسق لجنة إعمار غزة بالمهندسين: طرح مسابقة لتلقي تصورات فنية لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، المنسق العام للجنة إعمار قطاع غزة، إن النقابة ستقوم بطرح مسابقة لتلقي الأفكار والتصورات الفنية الهندسية لإعادة إعمار غزة، ضمن أهم التوصيات التي تضمنتها ندوة إعادة الإعمار.

ولفت الكسار، إلى أن المسابقة ستتاح لجميع المهندسين والاستشاريين والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية المتخصصة وذلك من كافة دول العالم بجانب مصر والدول العربية وباللغتين العربية والإنجليزية، وسيقوم كل متسابق بطرح رؤيته وأفكاره في ثلاثة ورقات وستشكل لجان فنية تخصصية لكل شعبة هندسية لدراسة الأفكار المقدمة وملاءمتها للتنفيذ.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار أبرز الأفكار لتكريمها، مع رفع الأفكار المتميزة التي سيتم اختيارها للأجهزة المعنية بالدولة للاستفادة منها فنياً في خطط الدولة الموضوعة لدعم إعادة الإعمار دون تهجير لأصحاب الأرض.

وكانت النقابة قد اقامت ندوة بعنوان "إعادة إعمار غزة - دور الهندسة والمهندسين - التحديات" بحضور وزير الموارد المائية والري ولفيف من المتخصصين تضمنت الندوة جلسات حوارية نقاشية وفنية.