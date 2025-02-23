شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة: مشروعات حياة كريمة تستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة تفقدية بمركز ومدينة الصف، لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالمرور الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.

وشهدت الجولة تفقد مشروع مركز طب الأسرة بالأخصاص، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الأخصاص.

من جانبه، أكد نائب المحافظ، تنفيذ مشروعات المبادرة وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءه عالية للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري.



