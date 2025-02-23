شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: 100 شركة صينية تعتزم الاستثمار فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه بعد غد الثلاثاء ستأتى 100 شركة صينية للاستثمار فى مصر، منهم حوالى 30 شركة فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والأمونيا، لتصدير الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأضاف علاء عز خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه فى يوم الأربعاء سيجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد كبير من الشركات فى منتدى أعمال لجذب الاستثمارات الإماراتية والعالمية.

تابع علاء عز: وزيرا المالية والاستثمار اتخذا 30 إجراء للتعجيل بالإفراج للنزول من الفترة 8 أيام ليومين بالإفراج عن البضائع سواء صادر أو وارد، وزيادة ساعات العمل فى الموانىء، مؤكدا أن سرعة الإفراج تعطى رسالة عن تطور مناخ الأعمال وخفض التكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصرى بشراكة كاملة من الدولة، لافتا إلى أن مصر لديها سوق 3 مليارات مستهلك بدون جمارك.