شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعاون مع المجتمع المدنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد ، محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ويارا النرش مدير الشؤون العامة ببنك الطعام المصري وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تم استعراض أهم أنشطة ومجالات عمل بنك الطعام المصري على أرض مختلف المحافظات في مجالات التمكين الاقتصادي و دعم الأسر الأولى بالرعاية والأطفال بالمدارس والحضانات في مجال الأمن الغذائي وتعزيز المبادرات المجتمعية المختلفة بالتعاون مع حوالي 4 آلاف جمعية ومؤسسة تعمل مع بنك الطعام المصرى.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات التعاون لدعم الأسر الأكثر احتياجاً ضمن مجالات عمل بنك الطعام ، وتوسيع نطاق برامج الإطعام المستدام، وتوزيع الوجبات الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك ، وضمان وصولها إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تنظيم موائد الرحمن لإفطار الصائمين ضمن موائد "إفطار الصائم" وذلك في إطار مبادرات بنك الطعام المصري الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكافل الاجتماعي، كما تم بحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم عدد من القرى ضمن جهود التنمية وتوفير مشروعات متناهية الصغر ومستدامة لتحسين سبل العيش للمواطنين ، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعلى رأسها بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات وتذليل أي عقبات تواجه تلك المؤسسات على أرض المحافظات للقيام بدورها على أكمل وجه ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم لضمان وصول المساعدات الغذائية بشكل عادل ومنظم إلى مستحقيها.

ومن جانبه، أعرب محسن سرحان عن تقديره لجهود وزارة التنمية المحلية في دعم مختلف المبادرات والمشروعات المجتمعية، مؤكدًا على إلتزام بنك الطعام المصري بتوسيع نطاق برامجه الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرات الإطعام، سواء من خلال توزيع السلع الرمضانية، وتوفير وجبات الإفطار والسحور أو تنظيم موائد الرحمن في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في ربط بعض المستفيدين من مبادرة مشروعك بالوزارة وصندوق التنمية المحلية والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات وبصفة خاصة في مجالات الغذاء وتوفير فرص بالتعاون مع بنك الطعام المصري لشراء منتجاتهم الغذائية المختلفة والتي يتم استخدامها فى الأنشطة والمجالات المختلفة للبنك.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع آليات تنفيذية لتنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة وبنك الطعام المصري في الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الأكثر فقراً والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ، وتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة للدعم، وتعزيز مبادئ التنمية المجتمعية فى المحافظات المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .