شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراض صناعية جديدة فى 22 محافظة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: طرح أراض صناعية جديدة فى 22 محافظة

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