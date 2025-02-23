شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توفر أغذية مخفضة الأسعار بشوادر كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأحد، 23 فبراير 2025 06:58 م
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 40 ٪ حتى نهاية شهر رمضان بعدد 2354 منفذا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1168 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة امان التابعة لوزارة الداخلية.
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