شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توفر أغذية مخفضة الأسعار بشوادر كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 40 ٪ حتى نهاية شهر رمضان بعدد 2354 منفذا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1168 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة امان التابعة لوزارة الداخلية.