أخبار مصر

وزارة الداخلية توفر أغذية مخفضة الأسعار بشوادر كلنا واحد

0 نشر
0 تبليغ

وزارة الداخلية توفر أغذية مخفضة الأسعار بشوادر كلنا واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توفر أغذية مخفضة الأسعار بشوادر كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 23 فبراير 2025 06:58 م

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 40 ٪ حتى نهاية شهر رمضان بعدد 2354 منفذا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1168 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة امان التابعة لوزارة الداخلية. 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements