شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تشييع جثمان حسن نصرالله في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم حزب الله، اليوم الأحد، لتشييع جثمان الأمين العام السابق حسن نصرالله الذى أغتيل فى غارة جوية إسرائيلية سبتمبر الماضى بالضاحية الجنوبية؛ كما يتم تشييع هاشم صفي الدين في مراسم يحضرها المئات من داخل وخارج لبنان.



جانب من جنازة نصر الله

يشارك وفد إيراني رفيع كما يشارك رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى ممثلا لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون .

وقد شهد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد؛ توافدا شعبيا من الداخل اللبناني ومن الخارج، استعدادًا لـ مراسم تشييع حسن نصرالله الأمين العام السابق لحزب الله وهاشم صفى الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، المقررة ظهر اليوم ، وسط تأهب رسمي واستنفار غير مسبوق على مستوى الأجهزة الأمنية فى لبنان، التي اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة في المدينة الرياضية ومحيطها ليباشر تنفيذها تباعاً، تحسباً لأي مستجدات قد تخل بالأمن وسلامة المشاركين.



تتشييع نصر الله



ووفق المنظمين من الحزب، ستستوعب المدينة الرياضية أكثر من 23 ألف مقعد داخل الملعب، إضافة إلى 55 ألف مقعد على مدرجاتها. وفي الساحات الخارجية، تم تخصيص 35 ألف مقعد للرجال و25 ألف مقعد في جناح مخصص للنساء.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة شخصيات رسمية لبنانية وخارجية، فيما أحصت اللجنة العليا لـ مراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية".



