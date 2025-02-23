شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. استمرار ذروة الموجة شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 24 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.