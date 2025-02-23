شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصدر يكشف تفاصيل تغيير اسم جامعة حلوان لـ "العاصمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مدبولى يسلم دعوة الرئيس السيسى لـ أمير الكويت لحضور القمة العربية فى القاهرة
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الديوان الأميري الكويتي (قصر بيان)، حيث تباحثا حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الديوان الأميري الكويتي (قصر بيان)، حيث تباحثا حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي واقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلاً رمضان بمدينة العاشر من رمضان، والذي يقدم تخفيضات تصل 30% على مختلف السلع الأساسية، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
كشف مصدر مطلع من المجلس الأعلى للجامعات، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه الدورى أمس، السبت، برئاسة وزير التعليم العالى، على تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".معلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير جديد تحت عنوان "تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية"، تناول من خلالها ملامح سوق الشركات الناشئة عالميًّا، وملامح سوق الشركات الناشئة في مصر، وتحليل الوضع الراهن لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة ريادة الأعمال، وبرنامج عمل مقترح لتمكين الشركات الناشئة في مصر، وقد أوضح المركز في بداية التقرير أن الخلط زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة، من حيث الغاية والهدف الرئيس وسبل تحقيقه. فالريادي يستهدف إيجاد حل لمشكلة ما، أو تسهيل أساليب العيش والممارسات اليومية للأفراد عن طريق تقديم الخدمة أو السلعة بالاعتماد على أفكار ابتكارية تستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة والمتطورة، سواء مكونات تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء.وزارة الصحة: إجراء 2.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و606 آلاف و736 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو عام 2018 .
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلبة الثانوية العامة 2025، مشددة على أن الامتحان يتضمن 42 سؤالا منها 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية، كما تشمل مواصفة الامتحان تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات المعرفية العليا.الجمعة المقبل ميلاد هلال شهر رمضان 2025 .. والسبت أول أيامه فلكيًّا
يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).
تعقد المديريات التعليمية اجتماعات وحوارات مجتمعية مع الطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين لمناقشة مقترح البكالوريا المصرية لتعريف الطلاب بمميزات مقترح البكالوريا المصرية التى تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيقه، مشددة على أن اللقاءات تهدف أيضا إلى الاستماع لكل الآراء والمقترحات وتعريف الطالب بمسارات البكالوريا المصرية الجديد.
تغلق وزارة العمل، مساء اليوم الأحد 23 فبراير 2025، باب تلقى طلبات المتقدمين على فرص عمل فى شركة بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريًا، أي بما يعادل 161 ألف جنيه شهريًا.جنازة شعبية لحسن نصر الله اليوم فى بيروت
يشيع حزب الله، اليوم الأحد، الأمين العام السابق حسن نصرالله الذى أغتيل فى غارة جوية إسرائيلية سبتمبر الماضى بالضاحية الجنوبية؛ كما يتم تشييع هاشم صفي الدين في مراسم يحضرها المئات من داخل وخارج لبنان.
استنكرت حركة حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن قرار نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى يعكس مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
اكتشف باحثون صينيون فيروسا جديدا قد يصيب البشر بنفس طريقة فيروس كورونا، موضحين أن فيروس كورونا الخفاش المكتشف حديثًا قد ينتقل في مرحلة ما إلى البشر مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
استقر سعر الذهب اليوم في مصر قرب مستويات 4140 جنيهًا للجرام بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية، وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.
عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.
عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً
الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.
الطقس اليوم الأحد 23-2-2025.. ذروة الموجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 23-2-2025 ، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز