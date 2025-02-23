أخبار مصر.. مصدر يكشف تفاصيل تغيير اسم جامعة حلوان لـ "العاصمة"

كشف مصدر مطلع من المجلس الأعلى للجامعات، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه الدورى أمس، السبت، برئاسة وزير التعليم العالى، على تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير جديد تحت عنوان "تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية"، تناول من خلالها ملامح سوق الشركات الناشئة عالميًّا، وملامح سوق الشركات الناشئة في مصر، وتحليل الوضع الراهن لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة ريادة الأعمال، وبرنامج عمل مقترح لتمكين الشركات الناشئة في مصر، وقد أوضح المركز في بداية التقرير أن الخلط زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة، من حيث الغاية والهدف الرئيس وسبل تحقيقه. فالريادي يستهدف إيجاد حل لمشكلة ما، أو تسهيل أساليب العيش والممارسات اليومية للأفراد عن طريق تقديم الخدمة أو السلعة بالاعتماد على أفكار ابتكارية تستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة والمتطورة، سواء مكونات تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و606 آلاف و736 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو عام 2018 .

وزارة الصحة: إجراء 2.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار