شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إيطالية تبرز العثور على مقبرة الملك تحتمس الثانى وتؤكد: اكتشاف القرن بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحف إيطالية شهيرة ، اكتشاف بعثة مصرية بريطانية مشتركة مقبرة الملك تحتمس الثاني آخر مقبرة غير مكتشفة لملوك الأسرة الـ 18 في مصر.

وكتبت صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية الشهيرة - تحت عنوان "اكتشاف القرن في مصر" - أن هذا الاكتشاف الذي جاء أثناء إجراء أبحاث في منطقة معروفة بدفن نساء بلاط الفراعنة، على بعد كيلومترين من وادي الملوك غربي الأقصر ، يقترب من الأسطورة.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن وزير السياحة والآثار شريف فتحي قوله إن هذه لحظة استثنائية لعلم المصريات، وأحد أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة.

واعتبرت الصحيفة أن مكتشف المقبرة بيرس ليثرلاند يعد كارتر القرن الحادي والعشرين، وأنه سيجد عشاق علم المصريات والألغاز – التي لم تحل – إثارة جديدة بعد مرور مائة عام على اكتشاف آخر مقبرة ملكية.

ولفتت إلى أنه بحسب التحاليل التي أجريت على المومياء، فإن الفرعون توفي ما بين سن 25 و30 عاماً بسبب مرض منهك، وتحمل الأشياء الأولى التي عثر عليها داخل المقبرة نقوشاً تحمل اسمي تحتمس الثاني وزوجته حتشبسوت، وقدمت دليلاً قاطعاً على هذا الاكتشاف المثير.

من جانبها أوضحت شبكة "راي نيوز" الإيطالية - تحت عنوان (اكتشاف مقبرة الفرعون تحتمس الثاني ..أول مقبرة لملك بعد توت عنخ آمون) - أن البعثة الأثرية البريطانية المصرية اكتشفت أول مقبرة فرعونية منذ مقبرة توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان، وهي مقبرة الملك تحتمس الثاني ، مشيرة إلى أن الباحثين عثروا على بقايا مومياء لهذا الفرعون قبل قرنين، لكن موقع الدفن الأصلي لم يتم تحديده.

وقالت إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا أمام الجمهور، ليصبح أكبر متحف مصري في العالم، وأحد أكبر المتاحف الأثرية المخصصة لحضارة واحدة بما يحتويه من 100 ألف قطعة أثرية على بعد كيلومترين من الأهرامات العظيمة.

وتحت عنوان " اكتشاف مقبرة الفرعون تحتمس الثاني" ، أبرزت صحيفة "سولي 24 أوري" أن تحتمس الثاني هو جد توت عنخ آمون، و حكم في الفترة ما بين 1483 و1479 قبل الميلاد ، وأن الفرعون زوج الملكة حتشبسوت، التي تعتبر واحدة من أعظم ملكات مصر وأول امرأة في مصر القديمة تحكم بكامل قوتها.

وذكرت أنه تم اكتشاف المقبرة في الأقصر على بعد بضعة كيلومترات من وادي الملوك ، وأن الفريق حدد حجرة دفن ذات سقف أزرق عليه نجوم صفراء، وهي العلامة الواضحة على دفن فرعون.

وسلطت صحيفة "إل ماتينو" الضوء على الاكتشاف وأكدت أنه الأول من نوعه منذ مقبرة توت عنخ أمون ، وأن بعثة مصرية بريطانية مشتركة تمكنت من العثور على آخر مقبرة ملكية غير مكتشفة من الأسرة الـ 18 في مصر، وأنه زوج الملكة حتشبسوت، التي تعتبر واحدة من أعظم الفراعنة في مصر.