شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات ثنائية لرئيسى وزراء مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، للكويت.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، مطار الكويت الدولي، لبدء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الكويت الدولي، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، يرافقه كل من شريدة عبدالله سعد المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، رئيس بعثة الشرف، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، وبحضور السفير المصرى لدى الكويت، أسامة شلتوت.