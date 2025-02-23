شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل بجنوب ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 02:33 م

استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق المسئولية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية .

ونقل اللواء أركان حرب هشام فتحى شندى قائد الجيش الثالث الميدانى خلال الزيارة تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم .

من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل جنوب ووسط سيناء عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى، فضلاً عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية .