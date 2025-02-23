شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان محتفيا بـ70 عاما على العلاقات مع مصر: نتطلع لافتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

احتفى السفير الياباني لدى مصر، فوميو إيواي بالعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وقال بمناسبة العيد الوطني لليابان إن العلاقات فى حالة ممتازة فى الوقت الراهن مدعومة بالاحترام المتبادل وبالتعاون الثنائي القوي في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وأضاف سفير اليابان، وفقا لبيان من السفارة ظهر اليوم، أنه في أبريل 2023، تم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر واليابان إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية". ومنذ ذلك الحين، تتعاون مصر واليابان كشركاء استراتيجيين في مجالات مختلفة مثل التعاون الإنمائي وكذلك إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع قائلا: "شهدنا العديد من الزيارات رفيعة المستوى في السنوات القليلة الماضية، في أغسطس 2024، زار وزير الخارجية عبد العاطي اليابان كأول وجهة في آسيا لحضور الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية. كما زار وزير الدولة فوجي القاهرة في ديسمبر الماضي لحضور مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وأشادت اليابان بالجهود الدبلوماسية المصرية في المنطقة. كما زار وزير التعليم محمد عبد اللطيف اليابان في فبراير الجاري لتعزيز التعاون التعليمي بين اليابان ومصر."



المتحف المصرى الكبير

وعلى مدار السنوات السبعين الماضية، أضاف سفير اليابان، امتد التعاون الإنمائي الياباني مع مصر إلى مجموعة واسعة من القطاعات من الزراعة إلى التعليم والنقل والعديد من القطاعات الأخرى. كما أن العديد من المصريين على دراية ببعض مشاريع التعاون الثنائي المميزة مثل دار الأوبرا المصرية، ومستشفى الأطفال بجامعة القاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST). وهناك عدد من المشاريع الجارية والتي من المتوقع اكتمالها في المستقبل القريب أيضًا.

وأعرب عن سعادته وسعادة بلاده بالاحتفال بالافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير. وأكد "وطوال السنوات السبعين الماضية، كانت اليابان تحترم دائمًا ملكية الشعب المصري في تعاوننا الإنمائي. لقد كان من أعلى أولويات اليابان دائمًا المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة لمصر على أساس إرادة واحتياجات شعبها. أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه الروح ستظل ثابتة لسنوات قادمة وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع مصر."



زيارة وزير التعليم إلي إحدى المدارس المصرية اليابانية

وأكد السفير أن التعليم على الطريقة اليابانية بدأ في مصر بما في ذلك أسلوب "التوكاتسو" عندما زار الرئيس السيسي اليابان في عام 2016 وشاهد التعليم الياباني بنفسه. وخلال زيارته، اتفق هو ورئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي على إنشاء "الشراكة المصرية اليابانية من اجل التعليم" ومنذ ذلك الحين، تعمل اليابان ومصر معًا على مجموعة واسعة من المشاريع التعليمية، من رياض الأطفال إلى الجامعات، بناءً على خصائص التعليم على الطريقة اليابانية.

ويشمل أسلوب التعليم علي الطريقة اليابانية "توكاتسو" العديد من الأنشطة، حيث يتحمل الأطفال مسؤولية التنظيف وتقديم الغداء وما إلى ذلك، وهو أسلوب رائع لتشجيع الاستقلال والتعاون والمهارات الاجتماعية. وقد حدد الرئيس السيسي هدفًا لإنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية (EJS) بناءً على الطريقة اليابانية، وقرر تقديم "التوكاتسو" بالتعاون مع الخبراء اليابانيين في المدارس المصرية اليابانية والعديد من المدارس الأخرى القائمة.

وهناك رمز آخر للتعاون التعليمي وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي تركز في المقام الأول على التكنولوجيا والخبراء العلميين.

وأكد السفير أن التعليم هو أساس الدولة، ومصر لديها ثقة كبيرة في اليابان. نحن نتشرف ونتحمس لتعميق تعاوننا وتلبية توقعاتهم.

أما في المجال الثقافي، فقال السفير إن دار الأوبرا المصرية كانت رمزًا للصداقة بين بلدينا منذ إعادة بنائها بمساعدة يابانية في عام 1988. وفي يناير من هذا العام، تشرفت مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي لتجديد المسرح الكبير لدار الأوبرا.

وفي اليابان، في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2025، سيقام معرض "رمسيس الأكبر وذهب الفراعنة" في طوكيو، حيث سينبهر العديد من اليابانيين بتاريخ مصر الخالد. ونأمل أن تعزز مثل هذه التبادلات الثقافية التفاعلية الصداقة بين بلدينا.

وقال السفير: أتطلع إلى الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير، وبعد افتتاحه، آمل أن يصبح المتحف المصري الكبير مركزًا للتميز يهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات إدارة القطع الأثرية وحفظها وترميمها والبحث والتعليم، وأن يشارك هذه النتائج مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بغزة، قال السفير إن بلاده قدمت ما يقرب من 230 مليون دولار للفلسطينيين منذ أكتوبر 2023. وتقدر اليابان جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة، في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في يناير.

وشدد على أن اليابان ستواصل المشاركة في الجهود الدولية المتعلقة بتحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار والحكم في غزة، ومضاعفة جهودها الدبلوماسية نحو تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.