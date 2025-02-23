شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض "سبورتس إكسبو 2025" والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الإثنين، معرض "سبورتس إكسبو 2025 ".

ويقام معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، خلال الفترة من (23-25) فبراير 2025، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة Delta Conex برئاسة حازم حمادة، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين وهم (شركة استادات، الشركة المتحدة للرياضة، وشركة تذكرتي، شعبة تجارة الرياضة في الغرفه التجارية).