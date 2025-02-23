شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة شديدة البرودة.. برد قارس ومناطق تسجل درجات حرارة تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

تصل الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد اليوم الأحد 23-2-2025 ، لذروتها، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل درجات حرارة تحت الصفر ببعض المناطق لأول مرة، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى على القاهرة لأقل من 10 درجات .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الموجة اليوم الأحد وغدا الاثنين وتصل معها درجات الحرارة الصغرى لأقل من 9 درجات على القاهرة الكبرى ، وأقل من 5 درجات بشمال الصعيد ، وتسجل درجتين تحت الصغر بسانت كاترين .

ويشهد اليوم الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار .



ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.