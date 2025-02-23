شكرا لقرائتكم خبر عن طلب من 2.5 كيلو ذهب.. إحالة موظف للنيابة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواجهة الفساد، وحماية المواطنين من جميع أنواع الاستغلال، وجه وزير العمل محمد جبران، الإدارة المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة، لاتهامه بتلقى أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل فى الخارج، ضمن الفرص التى توفرها الوزارة.

جاء ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى الوزير جبران، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة، الذى طلب منه مبالغ مالية، و2 ونصف كيلو دهب، لتسهيل سفره إلى دولة الكويت، وبمواجهة الموظف، اعترف بارتكاب تلك الجريمة .

وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن أى محاولات استغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية، مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء.



وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة فى العمل على محاربة أى خروج عن مقتضيات الوظيفة، و سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة.