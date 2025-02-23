شكرا لقرائتكم خبر عن حقن جديدة للسمنة تخفض الوزن بسرعة.. والتجارب تؤكد تسببها بمضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل العلماء لحقن جديدة تخفض الوزن ويتم حاليا إجراء الدراسات البشرية عليها تمهيدا للموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA".

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الحقن تساعد المرضى على فقدان كميات كبيرة من الوزن، وقد أظهرت التجارب المبكرة للدواء، أنه يمكن أن يساعد الناس على التخلص من ربع وزن الجسم في أقل من عام - وهو ما يقرب من ضعف فعالية الحقن الأخرى المعروفة، ولكن اكتشف العلماء مضاعفات مثيرة للقلق لفقدان الدهون الناجم عن تناول الأدوية، مثل تكسر العظام ومشاكل فى الكلى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فانه على عكس حقن التخسيس الأخرى، فإن الحقنة التي تنتجها شركة الأدوية الأمريكية لا تقمع الشهية فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك، يزعم المتطوعون في أحدث التجارب السريرية أنهم فقدوا الكثير من الدهون بسرعة كبيرة.

وذكرت إحدى المشاركات أن وزنها انخفض بنسبة 22% خلال 9 أشهر فقط، وأصيب آخر، الذي فقد ما يقرب من ثلث وزنه في 8 أشهر، بحصوات في الكلى قد تكون خطيرة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يفتخر المستخدمون الذين يزعمون أنهم حصلوا على الدواء التجريبي - على الرغم من عدم اعتماده بعد للاستخدام سواء في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة - بخسارة أكثر من 3 أحجار في الحقن في غضون أشهر، وقد أظهرت التجارب الأولية للدواء، ريتاتروتيد، أنه يمكن أن يساعد الناس على التخلص من ربع وزن الجسم في أقل من عام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم المستخدمون أنهم حصلوا على الدواء التجريبي.

وأضافت صحيفة "ديلى ميل"، إن الحقنة تستهدف 3 هرمونات مختلفة تشارك في كمية الطعام الذي نتناوله، وبالمقارنة، تستهدف الحقن المطروحة في الأسواق حاليا هرمونًا واحدًا، في حين تستهدف الحقن الجديدة 3 هرمونات.

وبحسب موقع "ستات نيوز" ، فإنه ليس من المؤكد ما إذا كان المشارك في التجربة الذي فقد 30% من وزنه في 8 أشهر قد أصيب بحصوات الكلى بسبب حقن فقدان الوزن، ومع ذلك، أشارت الدراسات إلى أن مثل هذه الأدوية، المعروفة بشكل جماعي باسم منبهات GLP-1، قد تؤدي إلى الإصابة بهذه الحالة، وقال آخر، الذي ادعى أن وزنه انخفض بنسبة 31% خلال فترة زمنية مماثلة، إنه اضطر إلى تناول أطعمة كثيفة السعرات الحرارية مثل زبدة الفول السوداني لتجنب فقدان المزيد من الوزن.

وأوضحت الصحيفة، إنه لا يمكن تحديد هوية جميع المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والخمسينيات من العمر، بسبب اتفاقيات السرية الموقعة عند التسجيل في الدراسات.

وقالت الشركة الأمريكية، إنها لن تعلق على بروتوكولات التجارب السريرية الجارية على الحقن، حسبما ذكر موقع ستات نيوز.

وأكدت إحدى البريطانيات عبر حسابها التي حثت فيه الناس على "بدء رحلة إنقاص الوزن اليوم" إنها كانت تتناول قلم 20 مجم ــ أقوى قوة ــ لمدة 4 أشهر

وأوضحت شركة الأدوية، في بيان لها أن سلامة المرضى هي أولويتها القصوى، و"نحن نشارك بنشاط في مراقبة وتقييم والإبلاغ عن معلومات السلامة لجميع أدويتنا".

وقال الدكتور جون باتسيس، أستاذ مشارك في الطب بجامعة نورث كارولينا، إنه عالج أيضًا زوجين من المرضى أصبحا ضعيفين وسقطا بعد فقدان الكثير من الوزن بسبب العلاجات الحالية، بما في ذلك امرأة كسرت وركها.

وحذر الخبراء منذ فترة طويلة من مخاطر فقدان الوزن السريع والشديد والذي قد يشمل التهاب البنكرياس - عندما يصاب البنكرياس فجأة بالالتهاب - بالإضافة إلى حصوات المرارة وفقدان كتلة العضلات وتغيرات كثافة العظام.

وأضاف الدكتور جون باتسيس: "إن مقدار فقدان الوزن الزائد غير معروف، ونحن بحاجة ماسة إلى بيانات إضافية ودراسات للنظر في ذلك، مضيفا، إننا بحاجة إلى أن نكون حذرين بشأن مقدار الجهد الذي يتعين علينا بذله خلال تلقى الحقنة.

وفي الشهر الماضي، كشفت المغنية أفيري أنها تعاني الآن من هشاشة العظام - وهي حالة تجعل المصابين بها معرضين لخطر كبير للإصابة بكسور مميتة - بعد "خسارة الكثير من الوزن" خلال اتباع نظام حقن خفض الوزن المطروحة في السوق حاليا.

واعترفت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا من فينيكس بولاية أريزونا بأنها تناولت عقار إنقاص الوزن بعد معاناتها من اضطراب في الأكل.

وبحسب نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية التي أجريت على 338 شخصا يعانون من السمنة ونشرت العام الماضي، فقدت النساء اللاتي تناولن الحقن الجديدة ما معدله 28.5% من وزن الجسم على مدى 48 أسبوعا.

وبالمقارنة، خسر الرجال ما معدله 21.2%، وخسر المزيد من المشاركين الذين يعانون من السمنة نسبة أكبر من وزن الجسم بنسبة 26.5 % في 48 أسبوعًا.

وبشكل غير معتاد، خسر 100% من المشاركين في التجربة 5% على الأقل من وزنهم.

وكما هو الحال مع جميع أدوية GLP-1 السابقة، فإن الجقن الجديدة- التي تؤخذ مرة واحدة في الأسبوع - تؤدي إلى آثار جانبية تشمل الغثيان والإسهال والإمساك.

لكن الدراسة التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أظهرت أن الدواء له أيضًا فوائد صحية أخرى، ولاحظ المشاركون تحسنًا ملحوظًا في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وتمكن 4 من كل 10 مشاركين من التوقف عن تناول الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وقد بلغ الطلب على الدواء حدا جعل المستخدمين يتباهون على منتديات وسائل التواصل الاجتماعي بكيفية شراء الحقن الجديدة بكميات كبيرة من الخارج واختباره للتأكد من أنه في انه الدواء الأصلى.

