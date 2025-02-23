شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح أكبر معرض أهلا رمضان 2025 الثلاثاء المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غد الثلاثاء أكبر معرض لـ أهلا رمضان 2025، حيث تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بميدان السواح بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة كبيرة وتوفر الشركة القابضة جميع منتجات السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعميم معارض أهلا رمضان 2025 على مستوى محافظات الجمهورية .

ويتميز معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المقرر افتتاحه بعد غد الثلاثاء فى طريقة عرض المنتجات الغذائية وارتداء العاملين اليونيفورم على غرار المتاجر العالمية، كما يضم عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والسلع الأساسية مثل الأرز وزيت الطعام والسكر والمكرونة والبقوليات وغيرها من السلع الأخرى، بجانب توفير جميع منتجات الجبن والألبان والسمن وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة كذلك السلع غير الغذائية مثل المنظفات، وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات، حيث يأتى تنظيم المعرض ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.