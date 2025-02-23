شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره السودانى يترأسان اجتماع آلية التشاور السياسى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 01:47 م

ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني علي يوسف الشريف اليوم الأحد، اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان بحضور وفدي البلدين.

وكان الوزير عبد العاطي قد استقبل نظيره السوداني في وقت سابق اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام الاجتماعات.