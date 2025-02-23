شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة شديدة البرودة.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 23-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم الأحد 23-2-2025، وذلك تزامنا مع وصول الموجه شديدة البرودة التى تتعرض البلاد لذروتها .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.