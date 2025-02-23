شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا والان مع تفاصيل الخبر

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يومى ٢٢ و٢٣ فبراير اتصالين هاتفيين مع كل من "تريز فاجنر" وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية و"أوليفييه ندوهونجيرهى" وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا.

ونقل الوزير عبد العاطى تحيات رئيس الجمهورية إلى كل من الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية والرئيس "بول كيجامى" رئيس جمهورية رواندا.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالين على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بكل من جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا والاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة مع البلدين الصديقين، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وتطرق وزير الخارجية خلال الاتصالين للتطورات المقلقة في منطقة شرق الكونجو، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف وممارسة ضبط النفس، لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة، واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة الإنسانية المتفاقمة عن سكان المنطقة، منوهاً إلى استعداد مصر لتقديم اى دعم ممكن للتخفيف من حدة الأزمة.