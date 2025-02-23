شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون فيروسا جديدا يطلق عليه الخفاش يصيب البشر بنفس طريقة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون صينيون فيروسا جديدا قد يصيب البشر بنفس طريقة فيروس كورونا، موضحين أن فيروس كورونا الخفاش المكتشف حديثًا قد ينتقل في مرحلة ما إلى البشر مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد العلماء في مجلة Cell أن الفيروس HKU5- CoV-2 لا يدخل الخلايا البشرية بسهولة مثل فيروس كورونا، الذي يسبب مرض كوفيد-19.

وفي التجارب المعملية، أصاب فيروس HKU5- CoV-2 الخلايا البشرية بمستويات عالية من ACE2 في أنابيب الاختبار وفي نماذج الأمعاء والمجاري الهوائية البشرية، ومع ذلك، وجدوا أن فيروس الخفاش يستخدم نفس بروتين سطح الخلية، ACE2، مثل فيروس كورونا SARS-CoV-2 لمساعدته على دخول الخلايا البشرية.

وفي التجارب المعملية، أصاب فيروس HKU5-CoV-2 الخلايا البشرية بمستويات عالية من بروتين سطح ACE2 في أنابيب الاختبار وفي نماذج الأمعاء والمجاري الهوائية البشرية.



وفي تجارب أخرى، تمكن الباحثون من تحديد الأجسام المضادة والأدوية المضادة للفيروسات القادرة على استهداف فيروس الخفاش، وعندما سُئل عن المخاوف التي أثارها التقرير عن ظهور جائحة أخرى نتيجة لهذا الفيروس الجديد، وصف الدكتور مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، رد الفعل على الدراسة بأنه "مبالغ فيه".

وقال إن هناك مناعة كبيرة لدى السكان ضد فيروسات مماثلة مثل كورونا" كوفيد-19 "، وسارس مقارنة بعام 2019.

وأشارت الدراسة نفسها إلى أن الفيروس لديه قدرة ارتباط أقل بكثير من فيروس SARS-CoV-2 كورونا.