شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف تفاصيل تغيير اسم جامعة حلوان لـ "العاصمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع من المجلس الأعلى للجامعات، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه الدورى أمس، السبت، برئاسة وزير التعليم العالى، على تدشين أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "جامعة العاصمة" وتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة "العاصمة".

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه تم اختيار جامعة حلوان لتكون أول جامعة حكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تغيير اسمها لجامعة العاصمة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الأساسية واللوجيستية للمواطنين قاطنى العاصمة الإدارية: مع تغيير اسم جامعة حلوان الكائنة فى عين حلوان لتصبح جامعة العاصمة فرع حلوان.

وأشار المصدر إلى أنه اتخاذ هذا القرار يمثل قفزة للأمام بالنسبة لجامعة حلوان لما تمتلكه من خبرات واسعة وتنوع فى الكليات والبرامج الدراسية، لافتا إلى أنه سيتم رفع قرار المجلس الأعلى للجامعات إلى رئاسة مجلس الوزراء ثم صدور القرار الجمهورى وبدء التنفيذ .

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص مساحة حوالى 150 فدانا لإنشاء جامعة العاصمة فى العاصمة الإدارية الجديدة .