المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يقيم ندوة حول رفض قرارات تهجير الفلسطينين

يقيم صالون المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى تحت رئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مساء اليوم ندوة حول رفض قرار التهجير تحت عنوان "قرار التهجير والسيناريوهات المحتملة.. القضية الفلسطينية والقمة العربية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012