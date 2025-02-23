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شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يقيم ندوة حول رفض قرارات تهجير الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالأحد، 23 فبراير 2025 11:04 ص
يقيم صالون المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى تحت رئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مساء اليوم ندوة حول رفض قرار التهجير تحت عنوان "قرار التهجير والسيناريوهات المحتملة.. القضية الفلسطينية والقمة العربية".
يشارك فى الندوة السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس هيئة الاستعلامات الأسبق.
وكان المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عقد ندوة بعنوان "المنظومة الصحية في مصر: الواقع والمأمول"، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يقيم ندوة حول رفض قرارات تهجير الفلسطينين
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