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القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية " الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة الجديدة ويستقبل المعرض الجمهور حتى 28 فبراير الجاري، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.



وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة الجديدة

ورافق الدكتورة مايا مرسي خلال الزيارة كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،



وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد سير العمل بالمعرض، والاستماع لآراء العارضين ورواد المعرض، موجهة بتذليل العقبات التي تواجههم، وموجهة الدعوة لجموع المواطنين بالتردد وزيارة المعرض واقتناء المعروضات والمنتجات المعروضة داخل أروقته.



جولة وزيرة التضامن بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري، وتحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة؛ وتعرض مختلف المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المعظم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، وكل ما تحتاج إليه الأسرة والمنزل استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.



وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية

كما يشهد المعرض توفير كافة وسائل الدفع للزوار "ماكينات صرف آلي"، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار .

